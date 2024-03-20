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«Эгриси» почтил память основателя клуба Василия Уткина

«Эгриси» почтил память основателя клуба Василия Уткина
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Медиафутбольный клуб «Эгриси», владельцем которого являлся спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, почтил память своего президента, скончавшегося 19 марта.

Футболисты любительской команды вышли на игру с «Матч ТВ» в футболках с одной из известных фраз комментатора: «Играйте в футбол».

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Василий Уткин получил известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист стал владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» в 2017 году. Команда участвовала во втором, третьем и четвёртом сезонах Медиалиги, а сейчас играет в пятом.

Жеребьёвка пятого сезона Медиалиги состоялась 19 марта. По её итогам «Эгриси» попал в группу D.

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