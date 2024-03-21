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«Видел, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать успешным тренером». Пике — об Алонсо

«Видел, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать успешным тренером». Пике — об Алонсо
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Экс-защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалиги Жерар Пике оценил успехи своего соотечественника Хаби Алонсо в тренерской карьере.

«Конечно, я видел, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать успешным тренером. Он абсолютно любит футбол. Он понимает, как играть, и это очень похоже на Серхио Бускетса.

Бускетс всё ещё играет, но он будет ещё одним невероятным тренером. Хаби продемонстрировал в «Байере», почему его так высоко ценят.

Он проводит идеальный сезон, не проигрывая. Посмотрим, что он сделает в следующем году. Все говорят, что «Ливерпуль» будет его следующим местом работы после ухода Клоппа, так что посмотрим», — сказал Пике в интервью Sky Sports.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Сейчас леверкузенский клуб возглавляет таблицу Бундеслиги с 70 очками, набранными в 26 встречах.

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