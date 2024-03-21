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«Мы хотим устроить шоу». Пике — о причинах создания испанской Медиалиги

«Мы хотим устроить шоу». Пике — о причинах создания испанской Медиалиги
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Экс-защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалиги Kings League Жерар Пике рассказал о причинах создания своего футбольного турнира.

«Я чувствовал, что нужно обратиться к следующему поколению. Есть много молодых людей, которых больше привлекают короткие и захватывающие развлечения. Важно было найти что-то, на чём они не могли бы терять концентрацию. 90 минут — это слишком долго для нового поколения.

Если есть правило, которое не работает, мы меняем его в следующие выходные. Зрители чувствуют, что Kings League принадлежит им, поскольку мы даём им право голосовать за изменения.

Вы хотите офсайд или нет? Вы хотите 40-минутные или 30-минутные матчи? Теперь у нас чёрная трава. Итак, это настоящий футбол, но в некотором смысле это видеоигра. Это сочетание и баланс, которые работают очень хорошо.

Мы представляем собой смесь спорта и развлечений. Мы хотим устроить шоу», — сказал Пике в интервью Sky Sports.

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