Роналдиньо дебютировал в медиалиге, которую создал Пике. В ней очень странные правила

Жерар Пике уже давно был в первую очередь бизнесменом, а только потом футболистом – у него так много проектов и различных бизнесов, что кажется, будто за «Барселону» он играл в свободное от всего остального время. Теперь, когда карьера официально завершена, у Пике появилось больше возможностей для развития своих бизнес-идей – и долго ждать не пришлось. Бывший футболист создал свою медийную лигу – Kings League – матчи в которой стартовали в первые дни января этого года. Своя команда там есть у Серхио Агуэро, а вчера в составе одного из клубов дебютировал Роналдиньо.

Пике Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Испанский аналог МФЛ: усечённый формат и драфт как главная особенность

Основное: матчи проходят 7х7, каждая игра состоит из двух 20-минутных таймов, всего в лиге 12 участников, игры же проходят в формате плей-офф.

Главное отличие лиги – это драфт, схожий с тем, что есть в НБА и НФЛ. Кандидаты проходят серию предварительных тестов, на основе которых президенты выставляют оценки и составляют рейтинги – лучшие игроки выбираются в случайной последовательности (вратари не выделяются отдельно).

Драфт состоялся в конце декабря в прямом эфире – из 172 игроков было отобрано 120. У каждого президента было 20 секунд, чтобы сделать свой выбор, а всего было 10 раундов с 52 участниками в режиме ожидания на случай, если кто-то будет вынужден отказаться от участия из-за травмы или болезни. Путём драфта каждый руководитель мог взять себе 10 игроков, ещё два футболиста – «гости», которых лично приглашают президенты.

Все, кто участвовал в драфте, собраны на сайте: у каждого игрока есть своя карточка с оценками его показателей, а также короткая видеонарезка.

Ещё из особенностей – у каждой команды есть право на запрос одной проверки VAR. Остальные правила регламента выбирали болельщики путём голосования в «Твиттере»: так появилось разрешение брать номера от 0 до 99, таймы по 20 минут, неограниченное количество замен, шут-ауты (пенальти с середины поля) при ничейном результате, две минуты удаления при жёлтой карточке, прямое удаление и пять минут без одного игрока при красной, а ещё наличие секретных карт. Последнее очень интересно: перед каждым матчем президент команды может достать из колоды одну карточку с наградой – это может быть двухминутная или пятиминутная санкция для соперника или пенальти. Воспользоваться «секретным оружием» можно один раз за матч.

Сезон закончится 26 марта, финальные матчи пройдут на «Камп Ноу» – о соответствующем решении было объявлено в прямом эфире на Twitch, после чего продажи билетов, по признанию Пике, начали «зашкаливать».

Знакомимся с командами! Свои есть у Икера Касильяса и Куна Агуэро

В основном всеми командами управляют стримеры и тиктокеры, но в лигу залетели и профессиональные футболисты – среди президентов есть Касильяс (его команда называется 1К) и Агуэро (его – Kunisports).

Фото: kingsleague.pro

Фото: kingsleague.pro

Профессионалы в командах тоже есть, но их не так много – вот некоторые из них ⬇️

Чичарито (будет выступать за команду «Порсинос»);

бывший вратарь «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Рикардо Лопес;

экс-защитник венесуэльского клуба «Ла Винотинто» Габриэль Цикеро;

Хуан Керо, выступавший за «Райо Вальекано», «Эльче» и «Кордобу» (закончил с футболом из-за проблем с сердцем);

Ферран Короминас, игравший когда-то за «Эспаньол» и «Эльче», присоединился на днях к команде Агуэро;

Кун, кстати, тоже планирует сыграть пару матчей.

и Роналдиньо! Он выступает в одной команде с Чичарито.

О трансфере звезды «Барселоны» объявили три дня назад. Неизвестно, сколько раз он ещё сыграет

Официальный аккаунт Kings League в «Твиттере» пару дней назад опубликовал видео, в котором Пике и стример Ибай Льянос, который руководит командой «Порсинос», сидят в кафе и пытаются найти в команду блогеру 12-го игрока (его можно добавлять каждую неделю – обычно это либо ветеран, либо действующий футболист, появляющийся на один матч). Поиски шли не особо хорошо, поэтому Пике в какой-то момент просто сказал: «Да найди ты уже кого угодно!» И следом окликнул человека, сидящего к ним спиной: «Что насчёт этого парня? Эй, ты!» Мужчина повернулся – это оказался Роналдиньо, который поприветствовал партнёров своим характерным жестом.

Роналдиньо

Таким необычным образом лига объявила, что в ближайшем туре легендарный бразилец присоединится к «Порсинос». «Я просто хочу повеселиться и насладиться футболом», – сказал Роналдиньо после. Пока неизвестно, будет ли он дальше выступать за клуб медиалиги, но организаторы вполне могут убедить его остаться: цифры просмотров трансляции с его не самым удачным выступлением получились просто впечатляющими. За семь часов к лайву подключились больше 2 млн человек, а в TikTok одномоментно за матчем наблюдали 500 тысяч зрителей, что побило цифры презентации альбома именитой испанской певицы.

Роналдиньо вместе с командой добирался до стадиона на розовом лимузине (да, всё это было в трансляции).

Фото: kingsleague.pro

На поле он вышел под громкие аплодисменты собравшихся зрителей, среди которых был и его сын Жоао Мендеш – он недавно подписал контракт с молодёжной командой «Барсы».

Фото: kingsleague.pro

После недолгой разминки случилось то, чего ждали тысячи людей у экранов: на пятой минуте Роналдиньо вышел на поле.

Фото: kingsleague.pro

Спустя некоторое время бразилец получил капитанскую повязку.

Фото: kingsleague.pro

У Роналдиньо было два убойных момента, но то спасали защитники «ПИО», то вратарь. Матч в итоге закончился со счётом 0:0 и перешёл в серию пенальти, в которой «Порсинос» уступил 1:3.

«Это была очень равная игра, которая побила все рекорды, – сказал после игры Льянос. – Роналдиньо провёл 35 минут, и это показывает, что он приложил усилия, чтобы попытаться принести нам победу».

«Видеть Роналдиньо, играющего против тебя здесь, – это сказка, – сказал бывший защитник «Эспаньола» Альберто Лопо, который стал MVP матча. – С ним всегда нужно было быть внимательным. Мы поздно включились игру, но всё же включились. Это было очень весело».