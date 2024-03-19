Экс-игрок «Реала» Робиньо прокомментировал свой тюремный срок за изнасилование

Бывший футболист мадридского «Реала» Робиньо прокомментировал свой тюремный срок за изнасилование в Италии.

«Меня осудили в Италии несправедливо за то, чего не было, и у меня есть все доказательства, подтверждающие это. Я четыре года играл в Италии и устал видеть истории о расизме. К сожалению, это есть и сегодня. События, происходившие в 2013 году и происходящие в 2024-м, наталкивают на мысль, что те, кто ничего не делает против расизма, и те, кто порицал меня в суде, являются одними и теми же людьми. Если бы этот суд был над белым человеком, то он, без сомнения, оказался бы совершенно другим», — приводит слова Робиньо Record TV.

Напомним, Робиньо был приговорен в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения. Робиньо находится на свободе в Бразилии из-за невозможности его экстрадиции.