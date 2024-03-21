Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блаттер: должна быть одинаковая система для всего футбола, а не только для богатых

Блаттер: должна быть одинаковая система для всего футбола, а не только для богатых
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, к каким изменениям в футболе стремился бы, если бы всё ещё руководил Международной федерацией футбола.

«Я бы сказал: «У нас должна быть одинаковая система для всего футбола, а не система только для богатых». Потому что это система для богатых. Пусть игра будет такой простой, какая она есть», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

88-летний бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года чиновник был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики.

Материалы по теме
Стало известно, на сколько увеличилась зарплата главы ФИФА Инфантино после переизбрания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android