Блаттер: должна быть одинаковая система для всего футбола, а не только для богатых

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, к каким изменениям в футболе стремился бы, если бы всё ещё руководил Международной федерацией футбола.

«Я бы сказал: «У нас должна быть одинаковая система для всего футбола, а не система только для богатых». Потому что это система для богатых. Пусть игра будет такой простой, какая она есть», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

88-летний бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года чиновник был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики.