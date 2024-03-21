Генсек РФС ответил на вопрос о конфликте интересов Дюкова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» ответил на вопрос о конфликте интересов Александра Дюкова, который совмещает пост президента РФС и руководящую должность в «Газпроме».

– Вы как раз ушли из «Зенита», а у Дюкова другая ситуация. Он одновременно является президентом РФС и одним из действующих руководителей «Газпрома». Не считаете, что это тоже конфликт интересов? Например, РФС в неоднозначной ситуации выбрал стадион в Питере для матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Решение, возможно, правильное, но из-за затянутых сроков и должностей Дюкова получилось скандально.

– Посмотрите на заявление Леонида Федуна в 2019 году после выборов президента HФС. Владелец «Спартака» сказал, что, зная Александра Валерьевича, он уверен, что для него частная и публичная работа – две абсолютно разные вещи. По стадиону было принято очевидное решение, с которым потом согласились все. Клубы-участники, РФС и РПЛ как организаторы заработали на Суперкубке 162 млн рублей против 26 млн за год до этого. При этом финал Кубка России игрался дважды подряд в «Лужниках», и есть клубы, которые говорят о заговоре уже в пользу московских команд. Мы объясняем, что «Лужники» – это национальный стадион. И это, кстати, идёт от города,

который южнее Москвы, а не севернее. Нет ни одного решения, которое РФС принял в пользу «Зенита» или какого-то иного клуба. Для нас перед буквой закона все равны.