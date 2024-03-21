РФС вёл переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Уругвая.

«Мы вели переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России у нас. Уругвай был готов с нами сыграть. Но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас. Был вариант с Турцией, который мы им рекомендовали, чтобы оттуда они приехали к нам.

Но, к сожалению, не срослось. Сыграем ли через какое-то время? Не знаю», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.