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РФС вёл переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России

РФС вёл переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Уругвая.

«Мы вели переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России у нас. Уругвай был готов с нами сыграть. Но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас. Был вариант с Турцией, который мы им рекомендовали, чтобы оттуда они приехали к нам.
Но, к сожалению, не срослось. Сыграем ли через какое-то время? Не знаю», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

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