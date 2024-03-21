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Прощание с Василием Уткиным состоится в субботу, 23 марта

Прощание с Василием Уткиным состоится в субботу, 23 марта
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Прощание с известным спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным пройдёт в субботу, 23 марта. Оно состоится по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25, в ЦКБ при президенте России с 11:00 до 14:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба медийного клуба «Эгриси», владельцем которого являлся Уткин.

Напомним, Василий Уткин ушёл из жизни позавчера, 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб. Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов НТВ+. Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

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