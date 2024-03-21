В РФС объяснили идею с налогом на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» объяснил идею возможного введения налога на легионеров в РПЛ.

– История с налогом на легионеров выглядит достаточно неоднозначно. Расскажите, как эта инициатива развивается.

– Давайте тогда вернёмся в февраль 2022-го, когда принимался новый лимит. В рамках комплекса мер по поддержке и развитию футбола РФС подписал соглашение с министерством спорта, где среди прочего предложил свою формулу по игрокам, которые не имеют права выступать за национальные сборные. К тому моменту

министерство спорта уже ужесточило лимит в хоккее и было не против сделать то же самое в футболе. Мы со своей стороны доказывали, что у нас немного другие принципы комплектования команд, и мы не хотели бы ужесточения. Объясняли, что согласны оставить лимит в восемь игроков-легионеров, но, чтобы тренер не занимался арифметикой, требуется расширить заявку до 13 легионеров. При этом внедрив систему требований к доморощенным игрокам.

– Каков был ответ министерства спорта?

– Нас попросили подумать, какие ещё меры могут применяться. Тогда мы придумали фонд, который наполняется за счёт клубов, использующих легионеров. Наше предложение: одна минута на поле легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч рублей. В конце года фонд формируется и перераспределяется среди клубов

в зависимости от времени, предоставленного россиянам до 23 лет. При этом команды обязуются потратить эти деньги на академию. Это было одним из условий лимита.

– Однако оно не было внедрено.

– Сложная экономическая ситуация позволила опустить этот финансовый аспект взаимозачётов. Мы ввели лимит, который в этом году нужно заново обсуждать c министерством спорта. Почему сейчас снова поднялась эта тема? Просто коллеги спросили про тот фонд, но это не новая идея – она просто была заморожена.