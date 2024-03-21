Генсек РФС: Мажич ― качественный руководитель, даёт шанс судьям. Если ошибся ― до свидания

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил работу руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича.

«Мажич ― системный, качественный руководитель. Мажич предоставил свой план работы в России перед заключением контракта, а РФС его согласовал. В данном контексте говорить, что Мажич делает, что хочет, абсолютно неверно, на мой взгляд.

У нас нет опасений, что он создаёт всё под себя. Есть вопросы, которые он согласовывает с РФС и СК. У него чёткое взаимодействие с УЕФА и ФИФА – с Коллиной и Розетти. Можно даже сказать, что он является ближайшим учеником Коллины, которого тот пестует и развивает уже как футбольного руководителя. Мажич требовательный. Ему всё равно, какие заслуги у того или иного судьи. У всех равные возможности для развития. Он готов давать шанс молодым и уважает ветеранов. Ошибся? До свидания», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.