Экс-тренер сборной Албании: Митай может здорово вырасти в «Ювентусе»

Бывший тренер сборной Албании Эдоардо Рея прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к 20-летнему албанскому защитнику московского «Локомотива» Марио Митаю.

«Мой Митай! Неужели «Ювентус» следит за ним? Я рад: он парень, который много работает и хочет учиться, в Турине он может здорово вырасти.

Он человек с высокими моральными качествами. Меня очень поразило то, как он меняется: вне поля он никогда не бывает на виду, скорее, его можно назвать застенчивым. Однако на поле он показывает себя большой личностью, гораздо большей, чем ожидают от человека его возраста. Он уверен в своих силах и не боится брать на себя ответственность в матчах.

Слабые стороны Митая? Скорее это не недостаток, а особенность: у него нет такой мощной физики, как у защитников «Ювентуса», вошедших в историю», — приводит слова Рея Tuttosport.

Напомним, действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,5 млн.