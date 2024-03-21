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Горшков: тренерский штаб сборной выделяет в Сербии не конкретного игрока, а всю команду

Горшков: тренерский штаб сборной выделяет в Сербии не конкретного игрока, а всю команду
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Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о теоретической подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сербией, а также высказался о важности веры в собственные силы.

«Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделает не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.

Чувствую ли в себе силы остановить звёздных игроков сборной Сербии? Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сегодня, 21 марта, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

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