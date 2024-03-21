Горшков: сейчас каждый матч важен для сборной России, и неважно, что игры товарищеские

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с командами Сербии и Парагвая.

«Сербия и Парагвай точно не хуже, чем Сенегал и Египет, которых я хотел. Сербия постоянно участвует на крупных турнирах, поэтому будет интересный матч. Сейчас каждый матч важен для сборной России, и не так важно, что игры несут товарищеский статус», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.