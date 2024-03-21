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«Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Хави — Mundo Deportivo

«Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Хави — Mundo Deportivo
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«Барселона» намерена подать апелляцию на дисквалификацию главного тренера сине-гранатовых Хави, рассчитанную на два матча, которую он получил из-за удаления в минувшей игре 29-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:3). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

По информации источника, каталонский клуб представит видео, на котором зафиксировано, что Хави не оскорблял судью встречи, из-за слишком эмоционального общения с которым он и был удалён.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что в случае, если соответствующий комитет удовлетворит апелляцию, Хави пропустит только один матч «Барселоны». На текущий момент испанский специалист не сможет руководить командой в матче 30-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (30 марта) и в игре 31-го тура с «Кадисом» (13 апреля).

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