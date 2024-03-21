Хави дисквалифицируют на две игры, к матчу с мадридским «Реалом» бан истечёт

Главного тренера «Барселоны» Хави дисквалифицируют на две игры Ла Лиги за удаление в матче с «Атлетико». Испанский специалист сможет занять место на тренерской скамье 21 апреля, когда сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Relovo.

Напомним, 17 марта в матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев. На 41-й минуте главный тренер сине-гранатовых Хави получил жёлтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать своё недовольство арбитру, который по непонятным причинам не наказывает предупреждениями игроков «матрасников» за грубые фолы.

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Спустя пару минут случился ещё один подобный фол. Наставник каталонцев вновь стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру гостей и показал тому прямую красную карточку. Таким образом, Хави пропустит две игры внутреннего первенства — с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом».