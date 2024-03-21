«Смогу расслабиться». Эрлинг Холанд — об отсутствии сборной Норвегии на Евро-2024

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением относительно того, что его национальная команда не примет участие в грядущем чемпионате Европы.

«У меня будет на пять или шесть матчей меньше, чем у других. В это время я смогу расслабиться. Не думаю, что отдыхал с тех пор, как начал играть в основном составе. Но, конечно, я хотел бы сыграть на Евро», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Напомним, в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Норвегии заняла третье место, набрав 11 очков, и не смогла выйти на Евро напрямую, а также лишилась возможности принять участие в стыковых матчах за право попасть на указанный турнир.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами.