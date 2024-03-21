Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не знаю, кто это написал». Эрлинг Холанд опроверг наличие у него травмы

«Не знаю, кто это написал». Эрлинг Холанд опроверг наличие у него травмы
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос, является ли правдой, что он получил повреждение во время тренировки своей национальной команды.

«Я чувствую себя хорошо, это неправда, что я завершил тренировку [досрочно]. Не знаю, кто это написал. Я намерен играть», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что из-за травмы, полученной в расположении сборной Норвегии, Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Завтра, 22 марта, норвежская национальная команда проведёт товарищеский матч с Чехией. Затем, 26 марта, сборная Норвегии сыграет контрольный матч со словацкой национальной командой.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура АПЛ с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android