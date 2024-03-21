«Не знаю, кто это написал». Эрлинг Холанд опроверг наличие у него травмы

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос, является ли правдой, что он получил повреждение во время тренировки своей национальной команды.

«Я чувствую себя хорошо, это неправда, что я завершил тренировку [досрочно]. Не знаю, кто это написал. Я намерен играть», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что из-за травмы, полученной в расположении сборной Норвегии, Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Завтра, 22 марта, норвежская национальная команда проведёт товарищеский матч с Чехией. Затем, 26 марта, сборная Норвегии сыграет контрольный матч со словацкой национальной командой.