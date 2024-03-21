Орещук: Головин отрабатывает свои деньги в «Монако»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о зарплате 27-летнего полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, сегодня, 21 марта, французское издание L’Equipe сообщило, что российский хавбек зарабатывает € 300 тыс. в месяц (€ 75 тыс. в неделю) во французском клубе.

«Может ли столь высокая зарплата повлиять на возможный переход Головина в топ-клуб? Нет, не может, потому что это брута. Нужно отнять ещё 50%. Если он зарабатывает € 3,6 млн. (в год. — Прим. «Чемпионата»), то отнимаем налог во Франции, который составляет 49 или 52%. Тогда мы получим его чистый заработок. По факту он получает чуть больше € 1,5 млн. в год. Можно ли сказать, что Головин отрабатывает свои деньги? Конечно, можно и нужно», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. «Монако» после 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Монако» сыграет с «Метцем» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.