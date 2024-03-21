Карпин: по уровню игроков Сербия — сильнейший соперник за последнее время

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Сербию сильнейшим соперником для национальной команды за последнее время.

«В идеале хотел бы увидеть идеальный футбол. В который пытаемся играть. Собираемся прессинговать. Как это получится на фоне игроков из топ‑лиг… Даже пусть из Саудовской Аравии. Но от этого они хуже не стали, просто поехали за деньгами. По уровню игроков, понятно, это сильнейшая сборная, с которой мы играли за последнее время. Хочется посмотреть на уровне этих игроков, что у нас может получиться. Игра будет 100% сложная», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Сербии стартует в 20:00 по московскому времени. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне сыграют с национальной командой Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.