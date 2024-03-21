Игрок «Фенербахче» Джику — о нападении фанатов «Трабзонспора»: мы опасались за наши жизни

Защитник «Фенербахче» Александер Джику рассказал об эмоциях, которые испытали футболисты турецкого клуба во время матча 30-го тура Суперлиги с «Трабзонспором» и после него, когда на поле выбежали болельщики команды соперника.

«Было чувство страха за наши жизни, потому что, когда болельщик готов к драке, никогда не знаешь, что может случиться.

Начало игры прошло очень хорошо как на поле, так и за его пределами, мы вели 2:0. Во втором тайме фанаты начали бросать бутылки с водой, монеты и дымовые шашки.

После финального свистка мы праздновали победу в середине поля — как мы делаем в каждом матче — учитывая, что мы играли против команды, занявшей третье место, и что «Галатасарай» победил «Касымпашу».

Мы видели, как на поле вышел один фанат, а через несколько секунд – ещё несколько, пока стюарды не были полностью сбиты с толку. Сотни людей направлялись к нам, и поле было полностью заполнено ими.

Мы все ушли с поля одновременно по рекомендации стюардов и с помощью игроков «Трабзонспора». Всё произошло очень быстро. У некоторых моих товарищей по команде не было выбора, кроме как защищаться, чтобы спасти свои жизни.

Лично мне повезло, что я не пострадал, в отличие от моего товарища по команде Ливаковича и некоторых других», — сказал Джику в интервью Sky Sports.