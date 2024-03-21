Шамиль Тарпищев назвал Сербию сильнейшим соперником сборной России за последнее время
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Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от грядущего матча российской национальной команды с Сербией.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
3 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Сегодня жду хорошей игры. Здесь суть не в разгромной победе. Хочется, чтобы была интересная игра, бились до конца и проявляли волю. Думаю, Сербия — сильнейший наш соперник за последнее время», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 21 марта, сборная России сыграет с сербской национальной командой. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Затем 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».
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