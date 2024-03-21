Шамиль Тарпищев назвал Сербию сильнейшим соперником сборной России за последнее время

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от грядущего матча российской национальной команды с Сербией.

«Сегодня жду хорошей игры. Здесь суть не в разгромной победе. Хочется, чтобы была интересная игра, бились до конца и проявляли волю. Думаю, Сербия — сильнейший наш соперник за последнее время», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 21 марта, сборная России сыграет с сербской национальной командой. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Затем 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».