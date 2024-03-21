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Асхабадзе: игры сборной России с Сербией и Парагваем — праздник, который нельзя пропустить

Асхабадзе: игры сборной России с Сербией и Парагваем — праздник, который нельзя пропустить
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

«Надеемся на победу и хорошую игру. Какие ещё могут быть ожидания? Сборная и так играет редко, поэтому, надеюсь, с таким соперником выложится по максимуму. Игра с такими соперниками — это 100% праздник для болельщиков и футбольной общественности, который нельзя пропустить», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В марте 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча, оба пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена». 21 марта соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии. 25 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграют со сборной Парагвая.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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