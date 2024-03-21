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Нападающий «Наполи» Осимхен — самый высокооплачиваемый игрок Серии А

Нападающий «Наполи» Осимхен — самый высокооплачиваемый игрок Серии А
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, заработная плата нигерийского футболиста составляет € 1,5 млн в месяц до уплаты налогов.

Вторым самым высокооплачиваемым футболистом Серии А является нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Его заработная плата составляет € 1,07 млн в месяц.

На третьей строчке в данном рейтинге расположился вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, чей месячный оклад составляет € 1 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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