Актёр Милош Бикович нанёс символический удар по мячу перед матчем Россия — Сербия

Известный сербский актёр Милош Бикович нанёс символический удар по мячу перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 12-я минута, счёт 0:0.
В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.
Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.
- 21 марта 2024
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