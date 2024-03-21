«Он был невероятно маленьким и худым». Пике рассказал о первом впечатлении от Месси

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил свои впечатления, когда впервые увидел экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, ныне выступающего за американский «Интер Майами».

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«Он, безусловно, величайший игрок в истории футбола. Когда Лео пришёл в клуб, мы на протяжении четырёх-пяти лет играли вместе в молодёжной академии, поскольку мы одного возраста.

Когда Лео перешёл, он был очень маленьким, невероятно маленьким и крайне худым. Когда мы увидели его впервые, то подумали, что если прикоснёмся к нему, то уничтожим, так что надо быть осторожными.

Но когда он приступил к первой тренировке, казалось невозможным, что мяч может вылететь из-под его ног, Месси было невозможно остановить. После того дня мы сказали: «Вау, как это возможно?!» — приводит слова Пике talkSport.

Напомним, Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год.