Пике: у Холанда большой потенциал, но ему далеко до Месси и Роналду

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Я думаю, у него большой потенциал, но для того, чтобы достичь уровня Месси и Криштиану [Роналду], ему предстоит пройти долгий путь. Он должен выиграть так много титулов и должен делать это на протяжении следующих 15, 17, 20 лет, что нелегко.

Он ещё очень молод, многообещающий, но всё же я думаю, что ему далеко до этих двоих», — приводит слова Пике talkSport.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.