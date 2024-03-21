«Однажды он вернётся». Директор «Флуминенсе» — о будущем 39-летнего Тьяго Силвы

Директор «Флуминенсе» по спорту Фред высказался о желании вернуть в бразильский клуб 39-летнего центрального защитника «Челси» Тьяго Силву, выступавшего за взрослую команду «трёхцветных» с 2006 по 2009 год.

«Тьяго Силва долгое время был нашей мечтой. Президент разговаривает с ним каждую неделю. Тьяго знает, что наши двери для него широко открыты. Мы не хотим оказывать на него давление, но однажды Тьяго вернётся», — приводит слова Фреда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.