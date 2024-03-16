Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино: имя и статус легенды не имеют значения, Тьяго Силва ждёт шанса выйти на поле

Почеттино: имя и статус легенды не имеют значения, Тьяго Силва ждёт шанса выйти на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о 39-летнем центральном защитнике лондонского клуба Тьяго Силве.

«Всё всегда сводится к тому, чтобы проявлять себя и заслуживать выхода на поле. Дело не в имени, опыте или наличии статуса легенды. Конечно, Тьяго хорошо тренируется и ждёт своего шанса выйти на поле», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в середине февраля бразильский футболист получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей «Челси». В последних двух играх лондонского клуба в чемпионате Англии Силва находился в заявке, однако не появился на поле.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» не будет продлевать контракт с 39-летним игроком, заканчивающийся грядущим летом.

Материалы по теме
Почеттино высказался о готовности Тьяго Силвы сыграть в финале с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android