Почеттино: имя и статус легенды не имеют значения, Тьяго Силва ждёт шанса выйти на поле

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о 39-летнем центральном защитнике лондонского клуба Тьяго Силве.

«Всё всегда сводится к тому, чтобы проявлять себя и заслуживать выхода на поле. Дело не в имени, опыте или наличии статуса легенды. Конечно, Тьяго хорошо тренируется и ждёт своего шанса выйти на поле», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в середине февраля бразильский футболист получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей «Челси». В последних двух играх лондонского клуба в чемпионате Англии Силва находился в заявке, однако не появился на поле.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» не будет продлевать контракт с 39-летним игроком, заканчивающийся грядущим летом.