Головин передал капитанскую повязку Глебову после замены в матче с Сербией

На 76-й минуте товарищеского матча между сборными России и Сербии с поля был заменён полузащитник Александр Головин, выводивший россиян с капитанской повязкой. После замены игрока «Монако» капитаном российской национальной команды стал Данил Глебов.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.