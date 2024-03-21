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Головин передал капитанскую повязку Глебову после замены в матче с Сербией

Головин передал капитанскую повязку Глебову после замены в матче с Сербией
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На 76-й минуте товарищеского матча между сборными России и Сербии с поля был заменён полузащитник Александр Головин, выводивший россиян с капитанской повязкой. После замены игрока «Монако» капитаном российской национальной команды стал Данил Глебов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

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