Дюков считает, что проведение матча России с Сербией было важно для нашего футбола

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мыслями о важности проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии. Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

— Видите после матча с Сербией толчок, что в дальнейшем мы будем активно играть с европейскими командами?

— Очень важно, что мы провели такой матч. Это действительно важно для российского футбола. Всё-таки первый матч против европейских команд, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.