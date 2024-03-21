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Дюков считает, что проведение матча России с Сербией было важно для нашего футбола

Дюков считает, что проведение матча России с Сербией было важно для нашего футбола
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мыслями о важности проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии. Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

— Видите после матча с Сербией толчок, что в дальнейшем мы будем активно играть с европейскими командами?
— Очень важно, что мы провели такой матч. Это действительно важно для российского футбола. Всё-таки первый матч против европейских команд, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

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