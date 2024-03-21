Глава совдира «Динамо»: было видно, что Захарян соскучился по родному стадиону

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал игру бывшего игрока московского клуба Арсена Захаряна в товарищеском матче между Россией и Сербией (4:0).

«Игра очень понравилась. Было видно, что Арсен соскучился по своему родному стадиону: здорово сыграл, забил гол и отдал голевую. Молодец! Мы не прекращаем общаться с Арсеном, мы переписываемся. Но лично в этот промежуток его не видел», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 20-й минуте после удаления сербского защитника Милана Гаича сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.