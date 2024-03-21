Гафин: у сборной России есть перспективы, когда она вернётся в официальные соревнования

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о перспективах сборной России по футболу после возвращения к официальным соревнованиям.

— Захарян, Головин и Миранчук — хорошая реклама для российских футболистов, чтобы уезжать в Европу?

— То, что наши футболисты играют на таком высоком уровне, говорит о том, что у сборной есть перспективы, когда она вернётся в официальные соревнования. Безусловно, Захарян, Головин и Миранчук — это примеры для молодых футболистов, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.