Глава РФС Дюков ответил, планируется ли введение Fan ID на матчах сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, планируется ли введение Fan ID на матчах сборных.
— Планируется ли введение Fan ID на матчах сборных?
— Вы хотите выйти с предложением ввести Fan ID на играх сборных?
— Как вам работа Fan ID?
— Fan ID работает удачно, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сегодня, 21 марта, во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0) на поле выбежал болельщик.
На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.