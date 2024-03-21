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Дюков ответил, что обсуждал с Сергеем Лавровым во время матча сборной России с Сербией

Дюков ответил, что обсуждал с Сергеем Лавровым во время матча сборной России с Сербией
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, какие темы он обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

"— Что успели обсудить с Лавровым?
— Поздравили с днём рождения, обсудили футбол. Обсудили в том числе и то, как играет его любимая команда — московский «Спартак». Сергей Викторович доволен сегодняшним результатом, но были его сербские коллеги — возможно, в какой-то момент ему стало даже немного неудобно", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, что на 20-й минуте матча после удаления сербского защитника Милана Гаича сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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