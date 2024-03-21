Президент РФС Дюков: сборной России было бы интереснее закончить матч в равных составах

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал удаление сербского защитника Милана Гаича в товарищеском матче со сборной России (0:4).

«Я не видел повтор, но показалось, что удаление было, и судья принял решение, руководствуясь правилами игры, установленными ФИФА и УЕФА. Но, конечно, многие на трибунах пришли к мнению, что удалять было необязательно, так как это была товарищеская игра. И, конечно, нам было бы интереснее закончить игру в равных составах, играя 11 на 11», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 20-й минуте сборная России после удаления получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.