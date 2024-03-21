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Зделар: когда судья дал Сербии красную карточку, он убил матч

Зделар: когда судья дал Сербии красную карточку, он убил матч
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Полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о товарищеском матче со сборной России. Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян, а сербы играли вдесятером с 20-й минуты.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«После удаления было тяжело играть. Я думаю, не было красной. Был товарищеский матч, не стоило давать красную. У Облякова могла быть красная ещё в начале матча. Так получилось. Когда судья дал красную, он убил матч», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на 20-й минуте встречи турецкий арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR назначил 11-метровый удар в ворота гостей и показал Гаичу прямую красную карточку. Пенальти уверенно реализовал полузащитник Антон Миранчук.

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