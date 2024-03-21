Руслан Нигматуллин: российский футбол скорее жив, чем мёртв

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о минувшем товарищеском матче между российской и сербской национальными командами (4:0).

«Российский футбол скорее жив, чем мёртв.

После долгого ожидания встречи с серьёзным соперником российская сборная предстала перед болельщиками в матче с одним из самых ярких коллективов Европы – сборной Сербии. Встреча этих команд вызывала определённые опасения, учитывая давнюю паузу в спаррингах нашей команды с сильными противниками и высокий уровень сербских игроков.

Тем не менее матч прошёл феерично и стал настоящим праздником для всех, кто следит за российским футболом.

Хочется отметить выдающуюся игру всех линий команды. Каждый игрок внёс свой вклад в общий успех, демонстрируя исключительную слаженность и мастерство. Особенные слова похвалы заслуживает мой коллега, Сафонов, совершивший прекрасные сейвы и подтвердивший свой статус первого номера в воротах. Его вклад и надёжность стали ключевыми в достижении «сухого» результата в обороне.

Дебютанты и легионеры также заслуживают особого внимания за их вклад в игру. Их успехи являются обнадёживающим знаком для будущего российского футбола.

Не могу не порадоваться за главного тренера Валерия Карпина, который собрал истинно мощный коллектив. В то время как в России ощущается нехватка международных матчей, этот успех привнёс невероятную радость в сердца российских фанатов.

В заключение хочется сказать, что не стоит поспешно хоронить российский футбол. Наша сборная продемонстрировала, что обладает яркими игроками, талантливым тренером и способна достойно представлять страну на международной арене. Мы все надеемся, что с возобновлением участия в международных соревнованиях российский футбол продолжит своё восхождение.

Позвольте также воспользоваться этим моментом, чтобы выразить соболезнования родным и близким Василия Уткина. Памятный эпизод перед матчем стал выражением глубокого уважения и любви к его вкладу в футбол. Это потеря не только для родных и близких, но и для всех нас, кто любит футбол и ценил его голос.

Пусть этот матч станет напоминанием о силе, стойкости и потенциале российского футбола. Мы продолжаем верить и поддерживать нашу сборную», — написал Нигматуллин в своём телеграм-канале.