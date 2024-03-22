Определились все пары финалов квалификации к Евро-2024

Завершились все матчи полуфиналов квалификации чемпионата Европы – 2024. По итогам шести матчей плей-офф стали известны все финалисты квалификации турнира. В финале Пути А квалификации к Евро-2024 сборная Уэльса встретится с Польшей. Сборная Исландии в финале Пути B сыграет с Украиной. По Пути С в финальном раунде сойдутся сборные Греции и Грузии.

Все пары финалов квалификации:

Финал Пути А: сборная Польши — сборная Уэльса;

Финал Пути B: сборная Исландии — сборная Украины;

Финал Пути С: сборная Греции — сборная Грузии.

Матчи финальной стадии стартуют 26 марта. Финалы Пути А и С начнутся в 20:00 мск, а встреча финалистов Пути B ожидается в 22:45 мск.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира пройдут в 10 городах – Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кёльн, Лейпциг, Франкфурт, Штутгарт. Финальный матч турнира состоится в Берлине 14 июля.

Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финальном матче 2021 года обыграла национальную команду Англии в серии послематчевых пенальти.

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