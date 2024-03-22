Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Лиги наций КОНКАКАФ

Сегодня, 22 марта, состоялся полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Ямайкой. Встреча проходила на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, США. По итогам противостояния победу одержала национальная команда США со счётом 3:1 в дополнительное время.

Счёт встречи уже на первой минуте открыл 29-летний защитник Ямайки Грег Ли, ассистировал которому Бобби Рид, известный игрой в АПЛ за «Фулхэм». В компенсированное ко второму тайме время на 97-й минуте матча автогол забил ямайский нападающий Кори Бёрк. В дополнительное время победу хозяевам принёс дубль 25-летнего форварда Хаджи Райта, а обе результативные передачи на счету полузащитника Джованни Рейны.

Таким образом, в финале турнира сборная США встретится с победителем встречи между сборной Панамы и сборной Мексики. Ямайка же в игре за третью строчку сойдётся с проигравшим в данной паре. Матч за третье место и финал турнира пройдут 24 марта.

Напомним, четыре указанные сборные благодаря выходу в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ уже завоевали право выступить на Кубке Америки — 2024. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля, а его финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.

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