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Пулишич — о чемпионате мира: хотим показать, на что способна сборная США

Пулишич — о чемпионате мира: хотим показать, на что способна сборная США
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Футболист итальянского «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич рассказал, что американцы хотят продемонстрировать миру свой уровень на домашнем чемпионате мира — 2026.

«Мы будем играть с определённым настроем. Он заключается в том, что идти нужно от игры к игре. Конечно, цель состоит в победе на чемпионате мира. Любая команда хочет выиграть турнир, в котором принимает участие. У нас хорошая молодая команда, и для нас это отличная возможность сыграть против лучших в мире и, надеюсь, показать миру, на что мы способны», — приводит слова Пулишича The Athletic.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи турнира пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).

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