В Сербии назвали лучшего игрока в составе сборной России
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Сербский журналист Урош Самарджич назвал лучшего игрока в составе сборной России.
«Я знаю почти всех игроков вашей сборной, потому что много сербских футболистов играют в России, и мы за ними следим. Поэтому я и говорю, что сборная России очень сильна. Лучшим же российским игроком является Александр Головин», — приводит слова Самарджича «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в четверг, 21 марта состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.
В следующем матче национальная команда России встретится со сборной Парагвая. Игра пройдёт 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
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