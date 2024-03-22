Александр Головин: сборной России нужно расти — чем сильнее соперник, тем лучше

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о товарищеском матче со сборной Сербии.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась победой России со счётом 4:0.

«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть со сборной России. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Нам тоже нужно расти на их фоне: выглядеть увереннее, стараться справляться с боязнью», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах: ничьи с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и победы над Ираком (2:2), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).