Зиньковский: пенальти в матче с Сербией точно был, а по красной карточке Гаича вопросы

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче со сборной Сербии (4:0).

«В эпизоде с Гаичем зацеп был. Пенальти точно был. По красной карточке вопросы, можно было дать жёлтую. В таком случае было бы гораздо интереснее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.