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Зиньковский: пенальти в матче с Сербией точно был, а по красной карточке Гаича вопросы

Зиньковский: пенальти в матче с Сербией точно был, а по красной карточке Гаича вопросы
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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче со сборной Сербии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«В эпизоде с Гаичем зацеп был. Пенальти точно был. По красной карточке вопросы, можно было дать жёлтую. В таком случае было бы гораздо интереснее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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