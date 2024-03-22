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Харин: в детстве смотрел «Футбольный клуб» с Уткиным. Обидно, что такие люди уходят

Харин: в детстве смотрел «Футбольный клуб» с Уткиным. Обидно, что такие люди уходят
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Игрок грозненского «Ахмата» и сборной России Евгений Харин отреагировал на новость о смерти известного спортивного журналиста Василия Уткина.

«Я в детстве смотрел «Футбольный клуб» с Василием Уткиным. Очень обидно, что от нас уходят такие люди. Соболезную его близким. У него было очень много известных цитат в репортажах, но специально не запоминал», — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Василий Уткин получил известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист стал владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» в 2017 году. Команда участвовала во втором, третьем и четвёртом сезонах Медиалиги, а также примет участие в пятом сезоне, который стартует 20 апреля.

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