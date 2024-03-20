«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали

Футбол – был и остаётся главной ассоциацией с Василием Уткиным. Однако он имел свой взгляд на многие вещи. Ровно за 15 дней до того, как он от нас ушёл, вышло его интервью литературному критику Галине Юзефович. Там он рассказал о многих вещах, которые не касаются футбола. Возможно, таким Василия вы не знали.

О крыше автомобилей:

– Для меня одна из самых больших загадок: почему машина без крыши стоит дороже? У неё же крыши нет. Ну правда! Вы можете привести другой пример, когда есть линейка предметов, но без чего-то они стоят дороже?

О сериале «Слово пацана»:

– Это же фильм на абсолютно вечную тему. Это же «Ромео и Джульетта»! Причём три варианта в одном фильме. Три мезальянса, в сущности. Один прямой, когда Вова Адидас убивает брата своей возлюбленной. Ну, это просто Монтекки и Капулетти. Другой мальчик влюбляется в милиционершу, что тоже является мезальянсом. Невозможно себе представить, чтобы они стали парой. Ну и прекрасный молодой парень, которого сыграл Рузиль Минекаев – у него вообще погибает девушка, и это ломает его жизнь. Вечный сюжет. Фильм о невозможности любви. Три персонажа разными путями, совершенно разным образом ищут свою любовь. И где-то в районе пятой серии сообщается: этот погиб так, этот – так, этот – так. И ты понимаешь, что это поколение, которое не нашло любви. Не могло её найти никак.

О чтении:

– Я потихонечку стал чувствовать, что хуже вижу. Сериалы заменяют чтение романов. Есть прекрасная писательница Гузель Яхина. У неё первая книга – про исход её народа. Помню, что я прочитал, но сейчас уже не скажу, о чём шла речь. Вот удивительное дело, мне крайне сложно быть сосредоточенным. Не получается. Я читаю, но не помню, что было пять страниц назад? Смылось, не знаю.

О фильмах Тарковского:

– Вино, кино и домино? Вино для меня очень важно. Кино, безусловно, тоже. Хотя, честно говоря, чтобы смотреть высокоинтеллектуальное кино, я всегда считал себя тупым. Я сделал несколько заходов, но не смог понять, о чём фильм «Зеркало». У других есть представление об этом фильме, а я так и не смог составить своего. Хотя другой фильм Тарковского «Андрей Рублёв» – один из моих любимых.

О деепричастиях:

– Деепричастия – это вещь, которая меня преследует. Есть слова, которые ими не являются, но они похожи. Вот, например, батарея. Моим друзьям в таких случаях кажется, что я шучу. А я ведь с этим живу. Это даже страшновато немножечко.

Василий Уткин Фото: Кадр из видео

О том, из чего состоит:

– Это может показаться снобистским хвастовством, но при чтении Набокова меня пронзает. Не могу сказать, что это на меня похоже, но я так чувствую. Хотя и не в состоянии объяснить. Я из Набокова состою. Прежде всего до лолитного периода. Меня однажды заставили написать то ли 30, то ли 50 любимых книг. «Дар» у меня был на первом месте.

О профессии комментатора:

– С одной стороны, ты являешься главным действующим лицом внутри своего жанра. С другой стороны, ты не знаешь, что произойдёт в следующую секунду. Ты точно не главное действующее лицо в том плане, на что смотрит зритель. Это удивительная школа, потому что жанр довольно эгоцентричный. Всё висит на тебе, но ты – не главное. Есть ещё один нюанс в работе комментаторов. Никто другой не сталкивается на постоянной основе с тем, что зритель испытывает сильные эмоции и остаётся в этот момент беззащитным. Поэтому работа комментаторов такая мемная – она падает на голый нерв.

О своих достоинствах:

– Я – педагог. Это мой главный талант. У меня вообще два главных таланта. Второй – я охренительно пишу некрологи. Что я могу поделать? Такой вот талант.

О своём голосе в навигаторе:

– Навигатор – это более весомое достижение, чем футбол. Кто понимает футбол, тот о нём и рассказывает. А для навигатора нужно, чтобы голос хорошо звучал. У меня он достаточно редкий среди комментаторов. Они, как правило – тенора, а я – баритон.

О трёх мушкетёрах:

– А вы не пробовали воспринять тройку Трус, Балбес и Бывалый как трёх мушкетёров Дюма? Портос легко выделяется. Вицин – это, скорее всего, сатирический Арамис. Он же ещё сентиментальный! А кто Никулин – непонятно. На Атоса только чуть-чуть тянет. Моргунов, как и Портос, крайне эпизодически говорит. И резонёр в этой тройке именно Никулин. Атос ведь тоже олицетворяет мораль. Просто однажды попробуйте представить себе, что Атос от первой до последней страницы находится в пьяном состоянии. Пьян и исполнен благородством. Это не такое уж и редкое состояние.