Фернандес: в игре с Россией мне поможет, что я знаком с игроками по РПЛ

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с российской национальной командой.

«Мы усердно готовимся. Для нас всегда важно показать хороший уровень игры. Будет здорово показать конкурентоспособный матч с Россией. Не хочу никого отмечать в нашей сборной, самое главное — это команда. Но отметил бы Бальбуэну и тех, кто играет в Европе на высоком уровне. Конечно, поможет факт, что со многими игроками сборной России я знаком по РПЛ. Это может быть преимуществом», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.