Роберто Фернандес высказался о предстоящем матче Парагвая и России

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о предстоящем товарищеском матче с российской национальной командой.

«Тренироваться в Сочи не холодно, погода хорошая. Теперь готовимся к матчу в Москве, где может быть всё по-другому.

Наш тренер спрашивал нас много об игроках сборной России, их качествах. Все хорошие игроки, что они и показали в матче с Сербией. Можно отметить всю их команду, которая действовала остро. Нам надо сохранять концентрацию, чтобы продемонстрировать хороший уровень», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.