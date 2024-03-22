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Роберто Фернандес высказался о предстоящем матче Парагвая и России

Роберто Фернандес высказался о предстоящем матче Парагвая и России
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Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о предстоящем товарищеском матче с российской национальной командой.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренироваться в Сочи не холодно, погода хорошая. Теперь готовимся к матчу в Москве, где может быть всё по-другому.

Наш тренер спрашивал нас много об игроках сборной России, их качествах. Все хорошие игроки, что они и показали в матче с Сербией. Можно отметить всю их команду, которая действовала остро. Нам надо сохранять концентрацию, чтобы продемонстрировать хороший уровень», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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