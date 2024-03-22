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Матвей Сафонов покинул расположение сборной России

Матвей Сафонов покинул расположение сборной России
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды, сообщает официальный сайт РФС. Голкипер вернётся в «Краснодар».

Вчера, 21 марта, Сафонов сыграл за сборную России в товарищеском матче с Сербией, оставив ворота россиян в неприкосновенности (4:0). Как сообщается на сайте РФС, решение отпустить вратаря со сбора было принято тренерским штабом национальной команды.

Отметим, что в расположении сборной России после отъезда Сафонова осталось ещё три вратаря: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин и Александр Максименко. Российской национальной команде предстоит сыграть ещё один матч в марте. В ближайший понедельник, 25-го числа, сборная России в Москве примет Парагвай. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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