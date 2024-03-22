Вратарь «Оренбурга» Сысуев — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству сейвов

Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев является лидером среди вратарей Российской Премьер-Лиги по совершённым сейвам за прошедшие 20 туров, сообщает телеграм-канал лиги. 24-летний игрок совершил 27 спасений своих ворот за 16 матчей.

Топ-5 вратарей по количеству сейвов после 20 туров РПЛ:

1. Николай Сысуев («Оренбург») — 27.

2. Гиорги Шелия («Ахмат») — 24.

3. Юрий Дюпин («Рубин») — 24.

4. Илья Помазун («Урал») — 22.

5. Матвей Сафонов («Краснодар») — 21.

Напомним, Сысуев выступает за «Оренбург» с января 2022 года. Всего в составе оренбуржцев Николай провёл 29 матчей, в которых пропустил 43 гола и шесть раз отыграл «на ноль». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 700 тыс.